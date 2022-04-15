На компенсационное озеленение учреждений образования выделили 30 млн рублей

Постановление о дополнительном выделении 30,468 млн рублей на компенсационное озеленение учреждений, подведомственных департаменту образования, принято 14 апреля на заседании правительства Севастополя.

Постановление о дополнительном выделении 30,468 млн рублей на компенсационное озеленение учреждений, подведомственных департаменту образования, принято 14 апреля на заседании правительства Севастополя.

— Данным постановлением доводятся дополнительные средства 30,468 млн руб детскому саду №26, 36, 67, 112, общеобразовательной школе №61 и Севастопольскому торгово-экономическому техникуму, — сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Она напомнила, что в 2021 году были доведены 4,5 млн рублей на разработку 16 проектов озеленения детских садов и других образовательных учреждений, на реализацию девяти них выделены 40,17 млн руб. Эти работы сейчас находятся в стадии завершения, проект реализуется в детских садах №91, 26, 127, 36, 68, 67, 116 и 121.

Членам правительства и всем желающим она предложили поучаствовать в сезоне посадок.