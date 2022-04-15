На достройку бассейна в Загородной балке нужны деньги

О недостающем финансировании на достройку бассейна в Загородной балке «Севастопольской газете» сообщил генеральный директор фирмы-подрядчика ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

О недостающем финансировании на достройку бассейна в Загородной балке «Севастопольской газете» сообщил генеральный директор фирмы-подрядчика ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

По его словам, факт нехватки средств на выполнение внутренних работ подтвержден недавно проведенной экспертизой.

— В связи с тем, что этот объект строится в соответствие с федеральным проектом «Спорт — норма жизни», деньги туда можно добавить только федеральные. Поэтому сегодня средств, которые есть у заказчика, не хватает, чтобы полноценно закончить бассейн, — сказал И.Анацкий.

Он также сообщил, что в настоящее время перед подрядчиком стоит задача «закончить работы по самому зданию бассейна».

Сейчас на объекте завершаются кровельные и фасадные работы, в здание полностью заведены коммуникации. Начаты работы по благоустройству и озеленению территории, для чего уже закуплены деревья и скамейки.

— То есть, у нас объект снаружи будет закончен на 100%, останется работа внутри. Как только у заказчика будет финансирование, нам нужно будет 4-6 месяцев, чтобы все эти работы выполнить, — сказал И.Анацкий.