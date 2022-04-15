Лесхоз переименовали в Дирекцию ООПТ и лесного хозяйства

Постановление о реорганизации подведомственного учреждения Севприроднадзора государственного автономного учреждения «Севастопольский лесхоз» в государственное бюджетное учреждение «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» принято 14 апреля в ходе заседания правительства.

Постановление о реорганизации подведомственного учреждения Севприроднадзора государственного автономного учреждения «Севастопольский лесхоз» в государственное бюджетное учреждение «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» принято 14 апреля в ходе заседания правительства.

- Мы поменяли тип учреждения, поскольку надзор над ООПТ могут осуществлять теперь государственные бюджетные учреждения. Переименование произошло потому что мы закрепляем сейчас за дирекцией ООПТ все особо охраняемые природные территории (их 14) для управления, - сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что реорганизация также позволит вести организационно-хозяйственную деятельность, в том числе по благоустройству, где требуется.

- В том числе они могут и, условно говоря, внебюджетные доходы, - продолжил глава города.