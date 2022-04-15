Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь

Экипаж ракетного крейсера «Москва», погибшего 14 апреля в Черном море после пожара и детонации боезапаса в штормовых условиях, доставлен в Севастополь.

Экипаж ракетного крейсера «Москва», погибшего 14 апреля в Черном море после пожара и детонации боезапаса в штормовых условиях, доставлен в Севастополь.

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота — прим. ТАСС)», — сообщил ТАСС 15 апреля источник в морских кругах. Официальной информации об экипаже, а это более 500 человек, нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения. Было отмечено, что экипаж крейсера эвакуирован на находившиеся в районе происшествия корабли Черноморского флота.

Крейсер «Москва» вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х годов «Москва» (носившая тогда название «Слава») могла попасть под списание. Корабль вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым, после чего и получил свое нынешнее имя. Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсер «Москва» был удостоен ордена Нахимова.