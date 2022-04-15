Договор аренды земли под торговый центр у штаба флота заключат на этой неделе

Чудовищный, по мнению севастопольской общественности, коммерческий проект — строительство торгового центра на ул.Луначарского — может быть реализован в самое ближайшее время.

Глава комитета по градостроительству и земельным вопросам депутат Вячеслав Горелов в ходе пленарного заседания Законодательного Собрания обратился к начальнику управления охраны объектов культурного наследия Ирине Масликовой с просьбой высказать личное мнение относительно готовящейся архитектурной провокации.

— Я хочу задать вам вопрос по поводу одного из проектов, который не дай бог состоится в Севастополе. Речь идет о торговом центре у штаба ЧФ. Я написал письмо в полпредство и изучил приказ министерства культуры. У меня в этом письме девять пунктов, которые будут нарушены в случае, если это здание появится. А каково ваше отношение к проекту? Какие меры предупредительного характера вы выполнили, чтобы это несчастье не состоялось? Несчастье, при котором меркнет все сделанное в таком же ключе в Севастополе в украинские годы, — спросил В.Горелов.

Напомним, о том, что торгово-развлекательный центр может появиться на парковке под штабом Черноморского флота стало известно в январе 2022 года. Согласно документации здание комплекса будет четырехэтажным с пятиэтажным паркингом. В торговом центре одновременно смогут находиться около тысячи человек. Застройщиком выступает компания ООО «Специализированный застройщик «МОРЕ.ЦЕНТР». Согласно информации из открытых источников, данная компания зарегистрирована в Севастополе в 2018 году. Основной вид ее деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Владеет фирмой Александр Зайцев, который до 12 февраля 2021 года руководил АО «Севастопольстройпроект».

Как выяснилось, резонансная тема не заинтересовала руководителя Севнаследия.

— Мной не была рассмотрена документация, я не знаю, кто заказчик, кто застройщик. Помимо тех публикаций, что распространялись в СМИ, мне ничего не известно, — ответила, словно отмахнулась от проблемы И. Масликова, чем вызвала разочарование парламентариев.

— Я в сметенном состоянии, — отреагировал на бездеятельность управления В.Горелов. — Ну делайте что-нибудь, напишите письма в ДИЗО. Насколько мне известно на этой неделе должен быть заключен договор аренды по поводу этого земельного участка. Потом — всё. Напишите письма, что мы предупреждаем о том, что возведение такого чудовищного объекта нарушает девять пунктов по охране объектов культурного наследия. Я вам о них расскажу. Потом, когда там начнется работа на котловане и люди выйдут на защиту центра города, у вас хоть будет возможность сказать: я вас предупреждала, — возмутился депутат и добавил, что работа И.Масликовой на посту начальника Севнаследия не заслуживает положительных оценок.