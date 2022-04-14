Задержан еще один самосвал с незаконным строительным мусором

Сотрудники ГИБДД Севастополя пресекли незаконный вывоз отходов в район Юхариной балки, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Во время дежурства по маршруту патрулирования экипаж ДПС остановил крупногабаритное транспортное средство, у которого не было документов на перевозимый груз.

В ходе проверки транспортного средства и цели поездки выяснилось, что автомобиль направлялся в район Монастырского шоссе, чтобы избавиться от груза. Сотрудники Госавтоинспекции оповестили работников Севприроднадзора для принятия мер по линии природоохранной деятельности.

В отношении водителя автоинспекторами составлено пять административных материалов за нарушения в сфере безопасности дорожного движения: за отсутствие путевого листа, за превышение допустимых габаритов при отсутствии специального разрешения, за управление транспортным средством при наличии неисправностей, за отсутствие диагностической карты, за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой.

Из-за последнего нарушения грузовик был доставлен на спецстоянку ГБУ «Севастопольский автодор» при помощи эвакуатора.

ГИБДД Севастополя напоминает, что контроль за перевозкой грузов без соответствующих документов и попытками несанкционированного сброса отходов ведётся экипажами ДПС на постоянной основе.