В Симферополе сбрасывают воду из водохранилища, возможны подтопления

Власти Крыма предупредили жителей Симферополя об увеличении сброса воды из водохранилища из-за затяжных дождей и возможных подтоплениях.

Власти Крыма предупредили жителей Симферополя об увеличении сброса воды из водохранилища из-за затяжных дождей и возможных подтоплениях.

«В связи с затяжными дождями в четыре раза увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища. Возможны подтопления прибрежных территорий», — сообщили ТАСС в Мининформе Крыма.

Уточняется, что «все городские службы работают в экстренном режиме», но симферопольцев просят соблюдать осторожность.

Крым за прошлое лето трижды пострадал от сильных дождей. 16–20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля — на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести, ее тело обнаружили в ноябре при расчистке русла реки. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова — села Ленинского района и Керчь.