В Министерстве обороны сообщили о ЧП на «Москве»

Крейсер «Москва» Черноморского флота получил повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован, сообщили в Минобороны России.

Крейсер «Москва» Черноморского флота получил повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован, сообщили в Минобороны России.

«В результате пожара на ракетном крейсере "Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — цитирует ТАСС военное ведомство.

Причины пожара устанавливаются. О местонахождении корабля не сообщается.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота, введен в строй в 1982 году.