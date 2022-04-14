Установили единую охранную зону некоторых объектов культурного наследия в Нахимовском районе

Нескольким объектам культурного наследия (ОКН), расположенным на территории Нахимовского района, утвердили охранные зоны в их исторической среде путем установления границ объединенной зоны охраны. Решение принято 14 апреля на заседании правительства Севастополя.

Нескольким объектам культурного наследия (ОКН), расположенным на территории Нахимовского района, утвердили охранные зоны в их исторической среде путем установления границ объединенной зоны охраны. Решение принято 14 апреля на заседании правительства Севастополя.

В состав объединенной зоны охраны включены объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах «Малахов курган», а также Жилой дом (ул. Героев Севастополя, 27), Жилой дом (ул. Героев Севастополя, 58), «Памятник воинам 1-го Бастиона» (ул.1-я Бастионная), «Памятник воинам 2-го Бастиона (ул.2-я Бастионная), Памятник Воинам 3-го Бастиона (ул.Орловская), «Место расположения главной линии обороны в 1854-1866 гг. На Корабельной стороне, Мемориальная стенка между 1-м и 3-м Бастионами (Корабельная сторона).

Как пояснил глава города, соответствующие согласования были получены в Министерстве культуры России, что и позволило установить охранные зоны этих знаковых объектов.

На территории единой охранной зоны объектов культурного наследия запрещается капитальное строительство (кроме, реставрации), в том числе и временных вооружений. Также запрещено увеличение высотности, установка непрозрачных конструкций и прокладка инженерных сетей.