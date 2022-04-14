Учились ликвидировать последствия прорыва дамбы на Тороповой даче

Последствия условной чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением территорий, ликвидировали в Севастополе на втором этапе командно-штабного учения ГУ МЧС России с органами управления и силами городской территориальной подсистемы РСЧС.

Последствия условной чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением территорий, ликвидировали в Севастополе на втором этапе командно-штабного учения ГУ МЧС России с органами управления и силами городской территориальной подсистемы РСЧС.

О том, как 13 апреля в районе урочища Торопова дача проходили тренировочные мероприятия, рассказали в пресс-службе ведомства.

По замыслу учений, в 6 часов утра от Единой дежурной диспетчерской службы в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что в результате резкого изменения погодных условий (обильный дождь, до 175% месячной нормы осадков и усиления ветра до 20 м/с) произошел прорыв дамбы Тороповского водохранилища и, как следствие, случилось критическое наполнение реки Сухая. Это повлекло подтопление территорий населенных пунктов Черноречье и Хмельницкое.

«Если бы подобный сценарий развития ситуации воплотился в реальности, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от МЧС России и других экстренных служб и ведомств в целом задействовались бы более 1 500 человек, почти 500 единиц техники, без малого 50 плавсредств и пять беспилотных летательных аппаратов. Конечно, привлекать всю группировку к практической части учений нецелесообразно, потому к активные действия мы отработали в усечённом, но достаточном составе, но в рамках тренировочных мероприятий проверена готовность всех без исключения сил и средств», — рассказал подполковник Алексей Кутьменев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Севастополю (по гражданской обороне и защите населения).

Одной из главных задач спасателей является помощь пострадавшим. Выполняя действия согласно полученным вводным, водолазные подразделения обследовали условно подтопленные территории. В акватории водохранилища на глубине был обнаружен человек, который «не мог выбраться из воды самостоятельно». Его приняли на борт плавсредства, доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Легенда также предполагала, что в зоне подтопления оказались: 263 частных подворья и школа №36. Был предпринят комплекс мер для ликвидации последствий условного происшествия. Выполнялась откачка и переброска воды, обследована дамба, прошли работы, направленные на восстановление ее целостности. Организована расчистка русла реки Сухая. Проведено оповещение граждан. Население условно эвакуировали в пункт временного размещения в школу №22.

Дальше — больше: предполагалось, что вследствие негативного развития ситуации в результате подтопления частично разрушено 13 частных домовладений, нарушены условия жизнедеятельности 58 человек, из них восемь — дети; утратили имущество первой необходимости 23 человека.

Департаментом труда и социальной защиты населения была организована работа по тестированию системы оповещения граждан о предоставлении финансовой помощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности и утратой имущества первой необходимости. Налажено информирование фокус-групп о получении соответствующих выплат по мобильной связи и путем рассылки уведомлений через портал госуслуг. Алгоритм подтвердил свою эффективность.

В условном порядке благодаря профессиональным, быстрым и слаженным действиям всех участников операции в 17.00 последствия чрезвычайной ситуации удалось ликвидировать.

Учения в Севастополе проходят с 12 по 14 апреля.