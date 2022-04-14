Севастополю хотят добавить федеральных прав

В Думу внесен проект о праве властей Севастополя рассматривать дела о нарушениях ПДД, в частности речь идет о несоблюдении запрета на остановку или стоянку транспортных средств.

В Думу внесен проект о праве властей Севастополя рассматривать дела о нарушениях ПДД, в частности речь идет о несоблюдении запрета на остановку или стоянку транспортных средств.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволит органам исполнительной власти Севастополя рассматривать дела о нарушениях правил дорожного движения, в частности о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой на проезжей части.

Документ размещен в думской электронной базе 14 апреля, сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 23.79 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). В настоящее время, согласно этой статье, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург могут заключать соглашения с МВД РФ о «передаче осуществления части федеральных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях». Такую практику теперь предлагается распространить и на Севастополь.

Как отмечается в пояснительных материалах, количество нарушений требований ПДД в Севастополе растет, в частности речь идет о несоблюдении запрета на остановку или стоянку транспортных средств. По мнению авторов инициативы, это «негативно влияет на уровень обеспечения безопасного дорожного движения в городе, создает препятствия для деятельности коммунальных и экстренных служб».

Принятие законопроекта, подчеркивают его разработчики, позволит создать правовую основу для реализации «органами исполнительной власти города федерального значения Севастополя отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения», что повысит эффективность борьбы с такими правонарушениями.