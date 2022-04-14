Набирать в Академию хореографии будут в июне

Стали известны даты вступительных экзаменов на основное отделение (программа профессионального образования) Севастопольской академии хореографии.

Напомним, что набирать будут детей, которые в 2022 году завершают обучение в 4-м классе общеобразовательной школы.

Кроме этого, в очередной раз объявлен набор на отделение предпрофессиональной подготовки для детей, которые в сентябре 2022 года пойдут в 1-й класс общеобразовательной школы.

Предпрофессиональная подготовка включает 4 года обучения по следующим предметам: гимнастика, ритмика, танцевальные этюды, азы классического танца.

И не только - на уроках введения в профессию ребята будут знакомиться с достижениями мирового балетного, музыкального, художественного искусства, а также узнавать азы истории театра.

Итак, вступительные испытания на подготовительное отделение пройдут в три тура со 2 по 4 июня, а на основное отделение — 14 (1 тур), 15 и 16 (2 и 3 туры).

Подавать документы можно с 25 апреля по 10 июня.

Сообщается, что набор на основное отделение (обучение за счет средств федерального бюджета) составит 36 человек (18 мальчиков и столько же девочек).

С подробной информацией предлагают ознакомиться на сайте http://horeografy.siteedu.ru/ в разделе «Поступающим - Приемная кампания -2022».

Напомним, что Севастопольская академия хореографии — первое на полуострове учебное заведение, где можно будет получить профессию артиста балета.

О создании академии было объявлено в 2019 году, она станет частью масштабного культурно-исторического кластера, который в настоящее время строится в Севастополе на мысе Хрустальном.

В настоящее время Севастопольскую хореографическую академии возглавляет выдающийся артист балета Сергей Полунин.

Планируется, что в академии будут готовить артистов для труппы строящегося сейчас Севастопольского театра оперы и балета.