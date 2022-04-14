Новости Севастополя

Набирать в Академию хореографии будут в июне

Стали известны даты вступительных экзаменов на основное отделение (программа профессионального образования) Севастопольской академии хореографии.

Стали известны даты вступительных экзаменов на основное отделение (программа профессионального образования) Севастопольской академии хореографии.

Напомним, что набирать будут детей, которые в 2022 году завершают обучение в 4-м классе общеобразовательной школы.

Кроме этого, в очередной раз объявлен набор на отделение предпрофессиональной подготовки для детей, которые в сентябре 2022 года пойдут в 1-й класс общеобразовательной школы.

Предпрофессиональная подготовка включает 4 года обучения по следующим предметам: гимнастика, ритмика, танцевальные этюды, азы классического танца.

И не только - на уроках введения в профессию ребята будут знакомиться с достижениями мирового балетного, музыкального, художественного искусства, а также узнавать азы истории театра.

Итак, вступительные испытания на подготовительное отделение пройдут в три тура со 2 по 4 июня, а на основное отделение — 14 (1 тур), 15 и 16 (2 и 3 туры).

Подавать документы можно с 25 апреля по 10 июня.

Сообщается, что набор на основное отделение (обучение за счет средств федерального бюджета) составит 36 человек (18 мальчиков и столько же девочек).

С подробной информацией предлагают ознакомиться на сайте http://horeografy.siteedu.ru/ в разделе «Поступающим - Приемная кампания -2022».

Напомним, что Севастопольская академия хореографии — первое на полуострове учебное заведение, где можно будет получить профессию артиста балета.

О создании академии было объявлено в 2019 году, она станет частью масштабного культурно-исторического кластера, который в настоящее время строится в Севастополе на мысе Хрустальном.

В настоящее время Севастопольскую хореографическую академии возглавляет выдающийся артист балета Сергей Полунин.

Планируется, что в академии будут готовить артистов для труппы строящегося сейчас Севастопольского театра оперы и балета.

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