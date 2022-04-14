«Москва» остается на плаву

Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет и взрывы боеприпасов прекращены, сообщили ТАСС в Минобороны России.

Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет и взрывы боеприпасов прекращены, сообщили ТАСС в Минобороны России.

Уточняется, что крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт, причины пожара устанавливаются.

В ночь на 14 апреля в Минобороны РФ сообщили, что гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован. В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.