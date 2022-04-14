Мать-старушку ограбили друзья сына

Севастопольские оперативники задержали двоих подозреваемых в ограблении пенсионерки. Ранее оба задержанных привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и сбыт наркотиков.

Севастопольские оперативники задержали двоих подозреваемых в ограблении пенсионерки. Ранее оба задержанных привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и сбыт наркотиков.

Установлено, что в квартире 63-летней местной жительницы сын распивал спиртные напитки с двумя знакомыми. Спустя некоторое время после ухода, двое ранее судимых приятелей 23 и 28 лет решили вернуться за добычей.

Злоумышленники проникли в квартиру, открыто похитили системный блок компьютера и ЖК-монитор, несмотря на попытки женщины им препятствовать, скрылись.

Сбыть награбленное налетчики не успели: монитор они разбили, а системный блок изъяли сотрудники полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Северное» задержали подозреваемых. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.