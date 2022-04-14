Лозунги Первомая — «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!»

Профсоюзы Севастополя примут участие во всероссийском автопробеге «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» Такое решение принял президиум севастопольского профобъединения на своем заседании 11 апреля.

Профсоюзы Севастополя примут участие во всероссийском автопробеге «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» Такое решение принял президиум севастопольского профобъединения на своем заседании 11 апреля.

Всероссийский автопробег проводит Федерация независимых профсоюзов России в рамках первомайских мероприятий в поддержку человека труда, российской армии и действий Президента страны.

Продлится первомайская акция профсоюзов до 9 мая. Отправными точками пробега станут Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Тула. Профсоюзные автоколонны пройдут через Читу, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и другие города. 1 мая — День солидарности трудящихся — участники автопробега встретят на Красной площади в Москве, присоединившись к профсоюзному шествию. 9 мая — объединенная профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом Кургане состоятся масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Представители профсоюзов Севастополя примкнут к участникам акции 26 апреля. По словам председателя Севастопольского объединения организаций профсоюзов Вадима Богачева, 26 апреля в 11.00 на площади Нахимова профсоюзы города проведут митинг в поддержку автопробега, после чего машины с символикой акции и города Севастополя отправятся в сторону Ростова-на-Дону, где 27 апреля примут участие в окружном митинге.

— Сегодня в Севастополе более 40 тысяч членов профсоюзов. Это самая крупная общественная организация в городе. Все мы, вне зависимости от того на каком предприятии, в каком учреждении или организации трудимся, поддерживаем нашего Президента. Мы, севастопольцы, как никто другой понимаем причины событий, происходящих сегодня на Украине, превратившейся из некогда братского государства во враждебное националистическое образование. Мы за мир без нацизма! — заявил В.Богачев и пригласил всех членов профсоюзов принять участие в митинге, продемонстрировав единство и сплоченность.