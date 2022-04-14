Культурное наследие Севастополя до сих пор бесхозное

Объекты культурного наследия Севастополя за восемь лет нахождения города в составе России не обрели хозяина. Они разрушаются, а охрана и реставрация попросту невозможны.

Объекты культурного наследия Севастополя за восемь лет нахождения города в составе России не обрели хозяина. Они разрушаются, а охрана и реставрация попросту невозможны.

Сколько объектов культурного наследия (ОКН) Севастополя поставлено на учет, а сколько ожидают регистрации, спросили на заседании Законодательного собрания Севастополя 12 апреля начальника управления охраны объектов культурного наследия Ирину Масликову сразу несколько депутатов.

Суть дела в том, что на 1 января 2022 года на территории Севастополя из 879 объектов культурного наследия регионального значения на кадастровый учет поставлено только 720. Парламентарии хотели знать, каковы причины задержки и когда работы будут завершены.

И.Масликова отвечала неубедительно.

— Какова доля… М-м-м. У меня на слайде была представлена информация. К сожалению, в докладе этой цифры нет, — сообщила глава Севнаследия. Она попыталась объяснить, что постановка ОКН на кадастровый учет не означает, что у объекта есть или нет собственник.

— Я не знаю, откуда у вас эти данные, они не совсем корректны. У нас совсем другое количество объектов культурного наследия, которые не имеют данных о собственнике, — утверждала И.Масликова.

По ее мнению, вопрос, когда у объекта появится собственник нужно адресовать профильному департаменту — ДИЗО.

И в итоге председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев предложил такую информацию запросить.

ДИЗО отвечает

Оказалось, что общественная организация «Блокпост Севастополь» уже обращалась в департамент по имущественным и земельным отношениям по этому вопросу. Руководитель организации Андрей Ситников представил в редакцию «Севастопольской газеты» фотокопию ответа.

Документ гласит, что на 12 января 2022 года на территории Севастополя расположено 870 ОКН регионального значения, из них 720 объектов на кадастровый учет не поставлено, права на земельный участок отсутствуют на 530 ОКН, права на объект капитального строительства отсутствуют на 801 ОКН.

Объясняя создавшееся положение, департамент ссылается на федеральный закон, регламентирующий порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Из него следует, что «работы по сохранению и реставрации проводятся по инициативе собственника или иного законного владельца данного объекта». Получается, что большинство севастопольских памятников являются бесхозными. Значит, их содержание, охрана и реставрация невозможны.

При этом 9 декабря прошлого года на пленарном заседании Законодательного собрания И.Масликова докладывала депутатам, что на 1 октября 2021 года на госохране состоит 1536 объектов культурного наследия, в том числе: 169 ОКН федерального значения; 870 ОКН регионального значения; 497 выявленных ОКН.

Цифры, приведенные двумя ведомствами, говорят как бы об одном, но на самом деле они совсем из разных опер.

Для того, чтобы ситуацию исправить, ДИЗО подготовило проект распоряжения правительства Севастополя «О включении в реестр собственности государственного недвижимого имущества Севастополя объекты культурного наследия». Но с января текущего года документ находится на стадии согласования в структурных подразделениях городского правительства, а памятники Севастополя — по-прежнему без хозяина.