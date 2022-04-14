Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса, сообщили в Минобороны РФ.

Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса, сообщили в Минобороны РФ.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — цитирует военное ведомство ТАСС.

Как и сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что гвардейский ракетный крейсер ЧФ «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей из-за пожара, экипаж эвакуирован на находящиеся в районе корабли флота.

Позже в МО уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено, принимаются меры по буксировке корабля в порт.

«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».