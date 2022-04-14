Количество волков в Севастополе превышено в пять раз

Согласно приказам департамента природных ресурсов и экологии «О регулировании численности охотничьих ресурсов» в течение года на территории Севастополя в границах Нахимовского и Балаклавского районов планируют отстрелить 35 волков.

Согласно приказам департамента природных ресурсов и экологии «О регулировании численности охотничьих ресурсов» в течение года на территории Севастополя в границах Нахимовского и Балаклавского районов планируют отстрелить 35 волков.

В качестве причин отстрела названы в частности превышение показателей максимальной численности охотничьих ресурсов, а также угроза возникновения и распространения бешенства.

По информации Севприроднадзора, на территории севастопольских охотничьих угодий — в 87 тысяч га по нормативам должно обитать не более шести волков. Учитывая, что отстрелу подлежат 35 особей, можно сделать вывод, что количество серых хищников превышено почти в пять раз.

Напомним, в 2019 году считалось, что в севастопольских лесах водится аж восемь серых хищников...

Выходы волков в населенные пункты и случаи нападения на домашних животных отмечаются все чаще. Так 13 апреля у жителя села Орлиное недалеко от водохранилища волки зарезали двух коз.

— Четыре дня назад бесследно пропала коза, через некоторое время в лесу я обнаружил шкуру и голову. Вчера днем на выпасе собаки сильно нервничали, пока я пытался отогнать волка , три других — утащили и зарезали еще две козы. В общей сложности я наблюдал четыре хищника одновременно. Положение становится опасным, — рассказал Александр В.

По его словам, ситуация похожа на ту, которая происходила три года назад, когда в Байдарской долине волки угнали и зарезали 27 коз! Тогда, по его словам, выручили егери и лесники, но сейчас эти службы фактически уничтожены, обратиться за помощью не к кому.

— Если же самим взяться за ружье, то можно заработать большие неприятности. Возможно, какое-то количество хищников и должно быть в лесах, но однозначно не в таком количестве, — уверен наш собеседник. В связи с происшествием он написал обращение в Севприроднадзор.

И еще 23 бахчисарайских волка

Тем временем в Республике Крым в этом сезоне планируют к отстрелу 145 волков и семь шакалов. Больше всего хищников обитает Ленинском районе полуострова — 40 волков и все эти семь шакалов.

Второй по численности волков регион Крыма — соседний с Севастополем Бахчисарайский район. Там отстрелу подлежат 23 особи. Бахчисарайские волки заходят на территорию в северо-западной части Севастополя — районы сел Верхнесадовое, Танковое, Камышлы, Терновка — и являются реальной угрозой для людей.

Наряду с этим согласно приказам Севприродндзора в Севастополе в течение года отрегулируют численность дикого кабана (разрешен отстрел 74 особей), лис (37), благородного оленя (10), фазана (10); перепелов (100) ; вяхирей (100); вальдшнепов (100).