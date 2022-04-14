Долгострой Художественного музея обещают сдать досрочно

Полностью вставить окна ремонтники Севастопольского художественного музея им.М.П.Крошицкого обещают в июне, открыть фасад — в июле-августе, а открыть двери обновленного здания для первых посетителей — 6 ноября. Именно тогда планируется праздновать 195-летие музея.

Полностью вставить окна ремонтники Севастопольского художественного музея им.М.П.Крошицкого обещают в июне, открыть фасад — в июле-августе, а открыть двери обновленного здания для первых посетителей — 6 ноября. Именно тогда планируется праздновать 195-летие музея.

Об этом журналистам 14 апреля рассказали в ходе очередного контроля ремонтных работ, которые на данном объекте, как известно, изрядно затянулись.

Идут, но «со скрипом»

Общую готовность объекта директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов оценил в 55%.

После осмотра сделанного, он сообщил о продолжающихся штукатурных работах и прокладке внутренних инженерных коммуникаций.

- Выполнен частичный демонтаж перекрытий здания, которые оказались в неудовлетворительном состоянии и потому были внесены в проектную документацию. На внутреннем фасаде установлены 50% окон. Как пример, смонтирован один мраморный подоконник из исторического материала, - сообщил И.Гапицонов, посетовав на наличие внутри здания множества переделок, не соответствующих его исторической ценности.

— Мы все это восстанавливаем и вносим в проектную документацию. Помимо прочего, на литейных производствах отливаются ограждения лестниц и балконов. Мы гарантированно понимаем, что исторический облик здания будет восстановлен на 100%, — уверенно заявил И.Гапицонов.

Он не стал отрицать, что до сих пор остаются сложности и нерешенные вопросы.

— Не секрет, что все реставрационные работы в Севастополе идут «со скрипом». Отсутствие кадров и полных архивных данных создают препятствия скорейшему восстановлению и реставрации. Однако на данном объекте эти трудности пройдены, сейчас у нас работают столичные и местные специалисты, — прокомментировал глава капстроя.

Что касается финансирования, то чиновник напомнил, что изначально контракт заключен на 470 млн рублей. Увеличение сметной стоимости связано с индексацией в текущие цены, но не превысит установленных правительством 30% от стоимости объекта. Как раз этими расчетами сейчас занимается Единая дирекция капитального строительства совместно с подрядчиком.

Глава капстроя также подчеркнул, что в ближайшее время будет получено положительное заключение госэспертизы, после чего и станет ясен размер удорожания.

Обещают не спешить

Как рассказал генеральный директор компании «Асгард» Игорь Анацкий, на сегодня удалось выполнить все черновые работы и сырые процессы: залили перекрытия, на 95% завершили штукатурные работы, на 90% — разводку инженерии, включая вентиляцию, водопровод, канализацию, отопление, электрику. Также завершены кровельные работы, по временной схеме пустили систему отопления, сейчас параллельно ставим окна.

— Думаю, в ближайшее время мы закроем периметр, внутри станет тепло, что позволить просохнуть штукатурке. Мы не будем спешить и постараемся соблюсти все законы физики: просушим все слои штукатурки и только после этого приступим к шпаклевке и покраске, - продолжил подрядчик.

По его информации, на сегодня уже закуплено 80% материалов (кроме мультимедиа): паркет, мрамор на ступени лестниц, изготовлены дубовые окна, заказаны чугунные радиаторы.

— Объект практически полностью укомплектован, и мы планируем в июле-августе его закончить, чтобы в сентябре передать музейщикам, — сказал он.

Все материалы — отечественные

Любопытно, что практически все материалы поставят отечественные производители.

И.Анацкий рассказал, что по сохранившемуся мраморному лестничному пролету удалось установить его происхождение, коим оказалось Коелгинское месторождение, там и заказали точно такой же мрамор на лестничные пролеты от подвала до четвертого этажа. Из него же будут выполнены полы в фойе первого этажа и подоконники.

Чугунные радиаторы отливают в Туле, дуб — российского происхождения: двери изготавливаются в Симферополе, окна — в Севастополе. Отечественным также является паркет. А вот итальянское светотехническое оборудование пришлось пересогласовать на российское, и в июне его уже должны поставить. Российской же является и вся инженерия.

— Поскольку лестница является объектом охраны, мы определились с рисунком чугунных элементов и заказали их литье в Краснодаре. Думаем, получим их в июне и тогда же начнем собирать.

Фасад надо исправлять

Едва ли не наибольшую сложность в реконструкции, по словам подрядчика, составляют фасады здания.

Лицевой фасад обещают полностью освободить от лесов не раньше июля, а то и в августе. С дворовым фасадом проще, но и там придется расчистить то, что сделал предыдущий подрядчик, и заново восстановить. К тому же следствием предыдущих, технологически неграмотных работ, стали зеленые пятна плесени. Нарушения в технологии привели к неправильной цветовой докомпановке и к утрате в отдельных местах характеристик исторического камня. После устранения всего этого предстоит выполнить гидрофобизацию (защиту от атмосферных осадков).

Внутри плесени немного

Происхождение плесени во внутренних помещениях И.Анацкий объяснил долгим периодом простаивания здания без кровли и разностью температур:

— Плесень очень сложно победить. Мы решили действовать радикально: сбили старую штукатурку, что очень трудоемко, и теперь штукатурим новым составом.

По оценке подрядчика, объем пораженных плесенью участков составляет от 3 до 5% от общего объема.