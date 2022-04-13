Водительские права разрешили три года не продлевать

Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года.

Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года.

Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение касается около пяти миллионов водительских удостоверений, сообщает прес-служба кабмина.

Кроме того, постановление дополняет перечень разрешений, сроки которых продлеваются автоматически на 12 месяцев. В их числе — отдельные санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации племенных стад.

Решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 12 марта 2022 года №353.