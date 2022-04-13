Установлены минимальные баллы по ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России опубликовала минимальное количество баллов Единого госэкзамена, необходимое для поступления в вузы в 2022/23 учебном году.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России опубликовала минимальное количество баллов Единого госэкзамена, необходимое для поступления в вузы в 2022/23 учебном году.

Согласно документу, минимум, который необходимо набрать по русскому языку (для аттестата) — 24 балла, по русскому языку (для поступления в вуз) — 36.

Математику профильную достаточно сдать на 27 баллов.

По другим предметам минимальная планка поднята несколько выше: так, по информатике и ИКТ необходимо будет набрать не менее 40 баллов, по физике, биологии и химии — 36 и более, по истории — 37+, по литературе — не менее 33-х.

Чтобы сдать обществознание, придется набрать как минимум 42 балла, зато по иностранному языку вполне достаточно будет проявить себя всего-то на 22 балла.

Напомним, что в 2021 году Минобрнауки установило такой порог: русский язык — 40, профильная математика - 39, обществознание - 45, информатика и ИКТ — 44, литература- 40, география — 40, физика, химия и биология — 39, история — 35, иностранный язык — 30.

Напомним, что максимальный балл за один экзамен ЕГЭ — 100 баллов.

Базовую математику вузы не принимают, она нужна только для получения аттестата.

Часто на конкурсе в вузах цифры получаются совсем другими.