Севастополь получит 110,5 миллионов на поддержку здравоохранения

Всего на поддержку региональных систем здравоохранения страны правительство РФ направит дополнительно более 35 млрд руб, из которых 110,5 млн рублей — Севастополю.

Всего на поддержку региональных систем здравоохранения страны правительство РФ направит дополнительно более 35 млрд руб, из которых 110,5 млн рублей — Севастополю.

Речь идет о покрытии расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 74 регионах.

В процессе состоявшегося 11 апреля обсуждения документа с вице-премьерами, М.Мишустин отметил сложности, с которыми столкнулась система государственного здравоохранения в 2021 и в начале 2022 года. Среди сложностей он перечислил оказание медицинской помощи большому количеству пациентов, возросшие расходы на закупку лекарств.

— Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно, — сказал М.Мишустин.