Путевки в Артек в летние смены поступают по остаточному принципу

Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Михеев.

По его словам, на лето из региональных квот почти 100-процентная загрузка, поэтому Севастополю остаются небольшие квоты.

- У нас традиционно остатки, которые остаются от неизрасходованных, в том региональных квот по разным причинам. Дети из других регионов не всегда доезжают, поэтому мы и Республика Крым имеем преимущество в приоритетном порядке направлять наших детей. Обычно не меньше, чем за две недели до начала смены мы об этом узнаем, - таким образом И.Михеев ответил на вопрос об обеспеченности Севастополя путевками в ДОЦ «Артек».

При этом директор департамента образования Лариса Сулима пояснила, что в профильные смены распределение артековских путевок ведется, исходя из результатов участия детей в различных конкурсах.

- В Артек мы получаем путевки исключительно по итогам организации различных всероссийских конкурсных мероприятий. Поэтому все приглашения мы получаем централизованно, за счет организации всероссийских мероприятий по линии Российского движения школьников, а также участия в различных проектах Всероссийского календаря Министерства просвещения, - сообщила глава гороно.

По ее информации, из 984 заявок к настоящему времени в различных профильных сменах уже отдохнули 164 ребенка.