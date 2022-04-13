Обещают запустить две «Кометы» и теплоход «Князь Владимир»

Пассажирское морское скоростное судно на подводных крыльях «Комета» по маршруту Севастополь – Ялта – Севастополь запустят 1 июня, о чем сообщил глава гортранса Павел Иено. По его словам, в дальнейшем планируется добавить второе судно по тому же маршруту.

Пассажирское морское скоростное судно на подводных крыльях «Комета» по маршруту Севастополь – Ялта – Севастополь запустят 1 июня, о чем сообщил глава гортранса Павел Иено. По его словам, в дальнейшем планируется добавить второе судно по тому же маршруту.

Кроме того, П.Иено анонсировал запуск круизного лайнера «Князь Владимир» по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

Напомним, что 20 июля 2018 года была получена лицензия на перевозку пассажиров на регулярной линии «Севастополь – Ялта – Севастополь». Навигация разрешена только в летнее время. Путь из Севастополя в Ялту на «Комете» занимает около двух часов.

Также остается надеяться, что в предстоящем курортном сезоне заявленные теплоходные круизы станут реальностью для пассажиров, заранее купивших путевки.

В прошлые годы из-за поломок судна морские круизы то и дело отменялись.