Мелким сельхозпроизводителям господдержку не дают

На субсидирование модернизации и строительства теплиц в 2022 году правительство Севастополя выделило 3,8 млн рублей. Господдержку могут получить производители, работающие на земельных участках размером не менее одного гектара и собирающие не менее 500 т урожая.

На субсидирование модернизации и строительства теплиц в 2022 году правительство Севастополя выделило 3,8 млн рублей. Господдержку могут получить производители, работающие на земельных участках размером не менее одного гектара и собирающие не менее 500 т урожая.

Постановление правительства города от 31 марта зафиксировало очередные изменения в порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство пленочных теплиц. Сокращен размер земельных участков для размещения теплиц с трех до одного гектара.

При этом из списка сельхозпроизводителей по прежнему исключены граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, не смотря на то, что только 20% паевых земель в Севастополе имеет размер в один гектар и более.

По данным департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя на субсидирование реконструкции и строительства теплиц в 2022 году запланировано 3,8 млн рублей. В 2021 году на эти мероприятия выделяли 12 млн руб., которые в результате достались одному производителю.

Еще год назад мелкие хозяйства усмотрели в данном постановлении дискредитацию своей категории и потребовали внести в документ изменения. Ведь чтобы на трех или даже одном гектаре земли построить современные теплицы, необходимы огромные деньги. Это под силу только крупным производителям.

За помощью в установлении справедливого распределения средств в сфере сельского хозяйства фермеры обращались в постоянный комитет по экономике и непосредственно к депутатам Законодательного собрания. Также они составили обращение в адрес губернатора с просьбой пересмотреть некоторые пункты постановления. В частности дополнить в список получателей субсидий категорией «Личные подсобные хозяйства». Предлагали заложить в бюджет на 2022 год средства субсидии на теплицы, мелиорацию, овощеводство и в первую очередь на малые площади от 0,2 га, а также предоставить начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам гранты на создание и развитие и компенсацию затрат на посадку грунтовых овощей.

— На протяжении многих лет более четырех тысяч гектаров земель сельхозназначения не используется по прямому назначению. За последние четыре года в связи с дроблением земли изменилась и структура некогда крупных наделов. Сейчас около трех тысяч участков имеют площадь от 5 до 15 соток и около двух тысяч участков площадью более одного гектара. Вместе с тем государственная поддержка небольших сельхозпроизводителей сведена на минимальный уровень. Хотя прямо сейчас возможно поддержать и стимулировать к повышению сельхозпроизводства около 60 малых сельхозпроизводителей, — рассказывает о проблемах сельчан председатель исполкома общественного движения «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников.

По его мнению, давно необходимо навести порядок на этих сельхозучастках и в кратчайшие сроки ввести их в сельхозоборот: проработать схемы поэтапного привлечения всех собственников данных участков к получению господдержки на развитие сельхозпроизводства.