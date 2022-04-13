Новости Севастополя

Католический костел планировали отреставрировать до 2023 года

Но пока никаких перспектив ремонта здания на пл.Ушакова не прослеживается.

Но пока никаких перспектив ремонта здания на пл.Ушакова не прослеживается.

Три года назад Севнаследие передало собственнику здания — религиозной организации — охранное обязательство, акт технического состояния и план проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. С тех пор палец о палец никто не ударил. Об этом 12 апреля сообщила начальник управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова, отчитываясь перед депутатами в Законодательном собрании Севастополя.

Проблему сохранности здания бывшего католического костела и бывшего кинотеатра «Дружба», переданного религиозной общине в 2019 году и находящегося в неудовлетворительном состоянии, подняла депутат Татьяна Щербакова.

— Здание передано католической общине и, к сожалению, практически никаких мероприятий по его сохранности в течение длительного времени не проводится. Ситуация начинает внушать опасения, — сказала депутат и попросила главу Севнаследия прокомментировать состояние дел.

Выяснилось, что в 2019 году во время передачи здания в собственность католической общины, Севнаследие вручило собственнику охранное обязательство, акт технического состояния и план проведения работ по сохранению объекта. Согласие на следование плану было закреплено подписью правопоучателя.

— По плану охранные работы должны быть выполнены до 2023 года. Сейчас, к сожалению, я не вижу со стороны собственника никаких активных действий... Но и оснований для реагирования у нас тоже нет. Есть, конечно, опасения, и я обязательно узнаю о намерениях общины по работам по сохранению этого здания, — пообещала И.Масликова. Но тут же оговорилась, что содержание любого здания, в том числе памятника истории и культуры, возложено на собственника, и в такой ситуации Севнаседие вынуждено руководствоваться исходя из планов и финансирования, которые есть у того или иного юридического или физического лица.

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