Католический костел планировали отреставрировать до 2023 года

Но пока никаких перспектив ремонта здания на пл.Ушакова не прослеживается.

Три года назад Севнаследие передало собственнику здания — религиозной организации — охранное обязательство, акт технического состояния и план проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. С тех пор палец о палец никто не ударил. Об этом 12 апреля сообщила начальник управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова, отчитываясь перед депутатами в Законодательном собрании Севастополя.

Проблему сохранности здания бывшего католического костела и бывшего кинотеатра «Дружба», переданного религиозной общине в 2019 году и находящегося в неудовлетворительном состоянии, подняла депутат Татьяна Щербакова.

— Здание передано католической общине и, к сожалению, практически никаких мероприятий по его сохранности в течение длительного времени не проводится. Ситуация начинает внушать опасения, — сказала депутат и попросила главу Севнаследия прокомментировать состояние дел.

Выяснилось, что в 2019 году во время передачи здания в собственность католической общины, Севнаследие вручило собственнику охранное обязательство, акт технического состояния и план проведения работ по сохранению объекта. Согласие на следование плану было закреплено подписью правопоучателя.

— По плану охранные работы должны быть выполнены до 2023 года. Сейчас, к сожалению, я не вижу со стороны собственника никаких активных действий... Но и оснований для реагирования у нас тоже нет. Есть, конечно, опасения, и я обязательно узнаю о намерениях общины по работам по сохранению этого здания, — пообещала И.Масликова. Но тут же оговорилась, что содержание любого здания, в том числе памятника истории и культуры, возложено на собственника, и в такой ситуации Севнаседие вынуждено руководствоваться исходя из планов и финансирования, которые есть у того или иного юридического или физического лица.