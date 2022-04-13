«Формовой» и «Дарницкий» будут стоить 20 рублей

«Царь хлеб» снизил цены на два социальных сорта хлеба, но поднял на остальную продукцию.

«Царь хлеб» снизил цены на два социальных сорта хлеба, но поднял на остальную продукцию.

Правительство Севастополя провело переговоры с крупнейшим производителем хлеба и хлебобулочных изделий в городе — предприятием «Царь хлеб» — о сдерживании цен на социальные сорта хлеба. Достигнута договоренность, что предприятие снизит стоимость хлеба социальных сортов «Формовой» и «Дарницкий» на 4 рубля — с 24 до 20 рублей. При этом вес и состав продукта не изменится.

Хлеб по этой цене можно будет приобрести в фирменной торговой сети предприятия, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Царь хлеб» объявил, что с 13 апреля поднимает на 15-20% цены на свою продукцию из-за удорожания сахара, муки и логистики.