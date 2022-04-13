«Формовой» и «Дарницкий» будут стоить 20 рублей

«Царь хлеб» снизил цены на два социальных сорта хлеба, но поднял на остальную продукцию.
Правительство Севастополя провело переговоры с крупнейшим производителем хлеба и хлебобулочных изделий в городе — предприятием «Царь хлеб» — о сдерживании цен на социальные сорта хлеба. Достигнута договоренность, что предприятие снизит стоимость хлеба социальных сортов «Формовой» и «Дарницкий» на 4 рубля — с 24 до 20 рублей. При этом вес и состав продукта не изменится.
Хлеб по этой цене можно будет приобрести в фирменной торговой сети предприятия, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
«Царь хлеб» объявил, что с 13 апреля поднимает на 15-20% цены на свою продукцию из-за удорожания сахара, муки и логистики.