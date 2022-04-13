Добавили денег на ремонт дорог

Севастополю дополнительно выделили 75 млн рублей в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Средства направили на ремонт объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Севастополю дополнительно выделили 75 млн рублей в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Средства направили на ремонт объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дополнительное финансирование позволит привести в нормативное состояние еще 21 дорогу.

В число дополнительных объектов вошли дороги по улицам Маяковского, Седова, Кольской, Торговой, Шварца, Шмидта, Очаковцев, Нефедова, Кудюрова, Винницкой, Куликово поле, Уральской, Сиреневой, Окружной. Включены в план ремонта и проезды: от ул.Надежды Краевой до ул.Кудюрова, от ул.Седова до ул.Надежды Краевой, пр.Генерала Острякова – ул.Куликово поле, ул.Куликово поле – ул.Николая Музыки, подъезд к п.Кача (10-13 км), проезд Троицкий, пер.Мореходный.

Контракты с подрядчиками уже заключены, сообщила пресс-служба правительства города.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в нормативное состояние приведут 72 автомобильные дороги Севастополя общей протяженностью 66,743 км.