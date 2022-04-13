Автобусы НефАЗ проходят переоформление

В ближайшее время газомоторные автобусы НефАЗ вновь выйдут на маршруты, сообщила пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

В ближайшее время газомоторные автобусы НефАЗ вновь выйдут на маршруты, сообщила пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

В настоящее время проходит процесс перерегистрации полученных по договору сублизинга 25 автобусов НефАЗ, после чего современные транспортные средства на правах хозяйственного ведения будут закреплены за ГУПом. Уже зарегистрировано 18 автобусов. Работа по переоформлению продолжается.

Напомним, в апреле 2017 года ГУП «Севэлектроавтотранс» получило по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) 25 низкопольных автобусов большой вместимости. Эти, работающие на газе, оснащенные кондиционерами и камерами наблюдения комфортабельные автобусы изготовлены на заводе «НефАЗ» — структурном подразделении КамАЗа в г.Нефтекамск.

До 1 апреля 2022 года собственником автобусов марки НефАЗ была ГТЛК. В прошлом году, несмотря на большие задолженности за оплату лизинга, правительство Севастополя сумело погасить долги Севэлектроавтотранса.

Но к 1 апрелю ГУП не подготовил документы по их приемке, поэтому 25 автобусов были официально отстранены от эксплуатации.

«На следующей неделе на маршруты города вновь выйдут автобусы НыфАЗ, так полюбившиеся жителям и гостям нашего города», — обещают в ГУП «Севэлектроавтотранс».