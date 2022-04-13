Адвокат оказался мошенником

Осужден адвокат, оставивший себе взятку, якобы предназначенную судье.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении адвоката Адвокатской палаты Севастополя, признав его виновным в покушении на мошенничество.

Установлено, что адвокат в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года пытался обманным путем получить от жителя Севастополя — подсудимого по уголовному делу, 151 тысяч рублей на взятку судье. Но передавать деньги по адресу не собирался, а присвоил.

В феврале 2020 года он получил 100 тысяч рублей, в мае — еще тысячу, а в июне при получении оставшейся части взятки — 50-ти тысяч рублей — был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. Расследование проводилось Следственным комитетом, адвокат содержался под стражей.

На суде он не признал свою вину, однако собранными по уголовному делу доказательствами виновность подсудимого полностью подтверждена.

С учетом мнения государственного обвинителя, Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.