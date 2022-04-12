Защитят от огня, воды и нищеты

В Севастополе началось трехдневное командно-штабное учение по пропуску весеннего половодья, а также защите населенных пунктов и инфраструктуры от природных пожаров.

В Севастополе началось трехдневное командно-штабное учение по пропуску весеннего половодья, а также защите населенных пунктов и инфраструктуры от природных пожаров.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю, тренировочные мероприятия будут проходить с 12 по 14 апреля и разделены на этапы. Практическую часть проведут в районе урочища Торопова Дача.

Кроме того, в рамках комплекса мероприятий планируется тестирование системы оповещения о предоставлении финансовой помощи гражданам в связи с нарушением условий жизнедеятельности и утратой имущества первой необходимости вследствие чрезвычайной ситуации. Информирование фокус-групп в тренировочном режиме будет происходить по мобильной связи и путем рассылки уведомлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг.