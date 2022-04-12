Задекларировать доходы нужно до 4 мая

Налоговая службы напоминает: до окончания кампании декларирования доходов граждан осталось меньше месяца.

Заключительный день предоставления декларации по доходам за 2021 год — 4 мая. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Форму 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. Декларацию удобнее всего заполнить онлайн в «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», или через программу «Декларация».

Уточним, что в 2022 году введена новая законодательная норма, позволяющая налогоплательщикам, которые продали недвижимое имущество на сумму до 1 миллиона рублей, или иное имущество стоимостью до 250 тысяч рублей, не предоставлять декларацию. Данная норма применяется с учетом ограничений, в том числе связанных с кадастровой стоимостью объекта. Например, если кадастровая стоимость объекта превышает один миллион рублей, умноженный на коэффициент 0,7, то предоставить декларацию все-таки необходимо. То есть, если доход, полученный при продаже имущества не превышает сумму имущественного налоговый вычет, на которую физические лица имеют право, то предоставлять декларацию не нужно.

Предоставить декларацию можно также с целью получения налоговых вычетов за платные услуги, связанные с лечением, обучением, приобретению и продаже имущества и другие вычеты.

Основное условие — получение официальной заработной платы и уплата налога на доходы в бюджет, ведь именно с сумм, уплаченных в бюджет налогов можно получить вычет. Предоставить декларацию с целью получения налоговых вычетов можно в течение года.