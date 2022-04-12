За купленные водительские права грозит уголовное наказание

В Севастополе задержан молодой человек, купивший водительское удостоверение в интернете.

В Севастополе задержан молодой человек, купивший водительское удостоверение в интернете.

Ночью на маршруте патрулирования сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2113. Общаясь с полицейскими, 23-летний водитель заметно нервничал и, как оказалось, не зря. Предъявленное им водительское удостоверение имело признаки подделки.

Криминалистическая экспертиза подтвердила, что документ не изготовлен на предприятии АО «Гознак» и является контрафактным.

Задержанный молодой человек признался, что в автошколе не обучался, а изъятое у него удостоверение приобрел в интернете за 50 тысяч рублей.

В отношении нарушителя сотрудники Госавтоинспекции Севастополя составили административный материал. За «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» назначается штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Ему грозит до одного года лишения свободы.

Автомобиль правонарушителя изъят и помещён на специализированную стоянку, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.