Введут поезд Севастополь-Мурманск и увеличат составность поездов и электричек

Об усилении в связи с временной приостановкой работы аэропорта «Симферополь» работы железнодорожного и автобусного сообщения 11 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Об усилении в связи с временной приостановкой работы аэропорта «Симферополь» работы железнодорожного и автобусного сообщения 11 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

- С 26 мая один раз в неделю начнет курсировать дополнительный поезд сообщением Севастополь - Мурманск. С 1 июня по 31 сентября составность электропоездов пригородным сообщением будет увеличена до 6 вагонов, - сказал П.Иено.

По его информации, поезда сообщением Севастополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург комплектуются максимально возможным количеством вагонов, средняя вместимость каждого состава составляет 800 пассажиров.

В летний период предполагается увеличение составности поездов до максимального количества (18 вагонов).