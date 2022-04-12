Снять транспортную напряженность на въезде в город обещают 1 мая

Как-то разрядить весьма сложную транспортную ситуацию, которая сложилась на въезде в город в связи со строительством 8 этапа трассы «Таврида» директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено пообещал 1 мая.

Как-то разрядить весьма сложную транспортную ситуацию, которая сложилась на въезде в город в связи со строительством 8 этапа трассы «Таврида» директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено пообещал 1 мая.

Он заверил, что к этому сроку будут завершены работы по строительству 1 очереди искусственных сооружений: моста через речку Черная, путепровода через улицу Нефтяная и ж/д пути.

- Движение будет открыто по двум полосам правой проезжей части, на искусственных сооружениях установят барьерное ограждение, а на дорогу нанесут разметку, - доложил П.Иено 11 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.