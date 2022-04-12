Скандальный ремонт Византийского корпуса в Херсонесе будет продолжен

Оснований останавливать ремонт здания бывшего настоятельского корпуса Херсонесского монастыря у Севнаследия нет, заявила начальника управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова.

Вопрос о варварском ремонте 160-летнего здания настоятельского корпуса монастыря, расположенного на территории Херсонеса, и затягивании процесса по выявлению объекта культурного наследия поднял депутат Антон Пархоменко на заседании Законодательного собрания Севастополя, где И.Масликова выступала с докладом перед парламентариями.

— Мы восемь лет находимся в России, но в Херсонесе нашли не выявленный объект культурного наследия — старинное здание, ему 160 с лишним лет. Оно стояло, никого не трогало и тут начался ремонт, причем хозяйственными методами: применялись шлифовальные машинки, были вставлены пластиковые окна, — возмутился депутат.

По его словам, общество охраны памятников истории и культуры Севастополя обратилось в Севнаследие с просьбой взять объект под охрану, но оказалось, что заявка может быть рассмотрена только в течение трех месяцев! По мнению А.Пархоменко, это катастрофический срок, к тому времени здание будет разрушено и охранять станет нечего.

*Путин приказал?

Оказалось, что начало ремонта архитектурной достопримечательности было вызвано прошлогодним ливнем, когда в середине июня 2021 года Крым пострадал от наводнения.

— По поручению президента на территории Севастополя и Крыма был проведен анализ зданий и сооружений, которые наиболее пострадали от ненастья. Это делалось для того, чтобы профинансировать работы по устранению последствий ливня и не допустить дальнейшее разрушение строений. Работы были запланированы и начаты в прошлом году, — сказала И.Масликова.

С ее слов, жесткую механическую зачистку здания музей объяснил сильными разрушениями: намоканием фасада, грибком, а замену оригинальных оконных рам пластиковыми и замену крыши — всем понятными причинами.

— Это центральное здание музея, там находится самая большая экспозиция. Работа в процессе раскрытой крыши могла бы привести к утрате здания и закрытию его на долгое время, — заметила И.Масликова и добавила, что в данный момент у ведомства нет никаких оснований для приостановки работ на территории федерального музей.

Руководитель Севнаследия также напомнила, что срок рассмотрения заявки на выявление объекта культурного наследия истекает в мае, а по всем просроченным заявкам посоветовала обращаться в прокуратуру либо в суд. Она предупредила, что ни один суд заявителем выигран еще не был и все решения Севнаследия обоснованы.

«Процесс выявления согласно законодательству РФ следующий: памятники археологии выявляются в течение трех дней, памятники истории и культуры в течение 90 рабочих дней. По итогу 90 рабочих дней комиссия управления примет решение о включении или не включении памятника в реестр. Мы не затягиваем процесс. Мы его рассматриваем в положенные законом сроки», — подчеркнула И.Масликова.