С улицы Кирова началась дорога в космические дали

Мемориальную доску на доме №18 по ул.Кирова в Балаклаве в честь российского летчика-космонавта, полковника, Героя России Антона Шкаплерова торжественно открыли 12 апреля в День космонавтики.

Мемориальную доску на доме №18 по ул.Кирова в Балаклаве в честь российского летчика-космонавта, полковника, Героя России Антона Шкаплерова торжественно открыли 12 апреля в День космонавтики.

По случаю этого события у дома, где прошли детские годы космонавта, собрались представители муниципалитета, общественность, депутаты, ветераны, педагоги и учащиеся средних школ №25 и №30.

А.Шкаплеров — Почетный гражданин Севастополя. Для самого космонавта Балаклава — малая Родина и дорогое сердцу место, куда он непременно возвращается после очередного космического полета, а их в активе героя — уже четыре!

Мемориальная доска выполнена по инициативе и на средства общественной организации «Соотечественники Севастополя» благодаря ее главному энтузиасту Аркадию Саркисяну и при активной поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Координировал работу над проектом известный в Севастополе общественный деятель Андрей Соболев. В ходе торжественного открытия он выразил искреннюю благодарность народному художнику Балаклавы Владимиру Суханову, который выполнил доску.

— Сегодня мы стали свидетелем важного для Балаклавы события. Образно говоря, именно отсюда наш выдающийся земляк шагнул в космос, здесь о нем всегда будут говорить тепло и с чувством гордости, а эта мемориальная доска станет еще одним свидетельством признания балаклавцев своему земляку, — сказал А.Соболев.

Напомним, что уроженец Балаклавы, А. Шкаплеров в 1989 году окончил среднюю школу №30, в 1994-м с отличием завершил обучение в Качинском высшем военно авиационном училище летчиков, а в 1997-м получил диплом Военно-воздушной инженерной академии им.Жуковского.

Свой первый полет в космос наш земляк совершил 14 ноября 2011 года в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-22».

Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 2013 года за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета А.Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».

В свой второй полет он отправился 24 ноября 2014 года в качестве командира корабля «Союз ТМА-15М», а также члена 42-й и 43-й основных экспедиций МКС вместе с Самантой Кристофоретти и Терри Вертсом.

Третий полет стартовал 17 декабря 2017 года в качестве командира корабля «Союз МС-07» вместе со Скоттом Тинглом и Норисигэ Канаи.

Из четвертого полета экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19» вернулся на Землю 30 марта 2022 года. Командир экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-19» Антон Шкаплеров работал на МКС полгода.

Возвращения на Землю своего героя с позывным «Астрей» севастопольцы ждали с особым волнением, а потом радовались успешному завершению программы полета и возвращению А.Шкаплерова.

Навестить отца и Балаклаву космонавт собирается после прохождения реабилитации в санатории.