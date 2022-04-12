Попытался сорвать патриотический баннер в парке Победы

В Севастополе оштрафован мужчина за действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В Севастополе оштрафован мужчина за действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, 55-летний мужчина самовольно произвел частичный демонтаж патриотического баннера в районе парка Победы. Довести замысел до конца ему не дал патруль вневедомственной охраны Росгвардии.

В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили административный материал по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что мужчина при срезал патриотический баннер помощи ножа. Заметив патруль, он попытался скрыться с добычей, но был остановлен.