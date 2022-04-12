Ограничения на полеты продлили до 19 апреля

Росавиация продлила ограничения на полеты до 19 апреля в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны.

Росавиация продлила ограничения на полеты до 19 апреля в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны.

«До 19 апреля 2022 года 3.45 по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов», — говорится в сообщении федерального агентства.

Ограничения из-за проведения специальной военной операции на Украине введены 24 февраля и действуют в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам рекомендовано вспользоваться другими видами транспорта.