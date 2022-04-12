Не нашли ни бешенства, ни ящура

Эпизмониторинг в Крыму и Севастополе не показал наличия заболеваний животных.

Эпизмониторинг в Крыму и Севастополе не показал наличия заболеваний животных.

В рамках эпизоотического мониторинга в Республике Крым и в Севастополе, который провели специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора, отобраны пробы на ряд заболеваний домашних, сельскохозяйственных и диких животных. В Республике Крым — 2043 пробы, в Севастополе — 84.

На сегодняшний момент положительных проб, свидетельствующих о наличии заболеваний у животных, не выявлено, сообщила пресс-служба управления.