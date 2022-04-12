На любительских фотоснимках — Юрий Гагарин

В доме у доцента, кандидата технических наук, музыканта и барда Александра Гилёва корреспонденты «Севастопольской газеты» оказались не случайно — хозяин — хранитель раритетных любительских фотографий, на которых запечатлены первые советские космонавты.

В доме у доцента, кандидата технических наук, музыканта и барда Александра Гилёва корреспонденты «Севастопольской газеты» оказались не случайно — хозяин — хранитель раритетных любительских фотографий, на которых запечатлены первые советские космонавты.

Фотографии сделал его отец — Александр Григорьевич Гилёв, авиационный инженер, участник боевых действий в Великой Отечественной войне. Разумеется, разговор о фотоснимках космонавтов начался с рассказа об отце.

Перед самой войной он окончил Пермское Военно-морское авиационно-техническое училище и получил назначение в Шкотовский авиаполк на должность инженера авиаполка в звании техника-лейтенанта. В 1942-м в составе группы технических авиаспециалистов был направлен на Северный флот стрелком-радистом на торпедоносцы (так называли тип самолетов, предназначенных для уничтожения торпедами кораблей).

— Основным тактическим приемом было низковысотное торпедометание, когда самолет снижался до высот 30-100 метров и сбрасывал торпеду. Летчики-торпедоносцы на войне были «смертниками», в среднем они жили всего 3-4 вылета. Отец остался жив, — рассказывает А.Гилёв.

После войны была учеба в Ленинградской военно-воздушной инженерной академии, направление в 1950-м в качестве инструктора в Корею. Очередным этапом жизни стала служба в Феодосийском летно- испытательном центре (ЛИЦ). Тогда центр только-только был создан, и поначалу А.Гилёву поручили испытывать катапульты.

— Само по себе, это было сложно. Самолет намеренно вводится в пике, и летчик вынужденно катапультируется. Каждое катапультирование отнимает пару лет жизни из-за огромной нагрузки на позвоночник, — рассказал сын летчика-испытателя.

Наш собеседник вспоминает об этом со знанием дела, поскольку отец прибыл в Феодосию вместе с семьей. Он помнит, как однажды отец сообщил о новой задаче, которую поставили перед центром: готовить космонавтов на приводнение. Для решения этой задачи был образован отдел, которому вменили функции подготовки приводнения космонавтов. А.Гилёва - назначили начальником отдела. Вот и получилось, что все первые советские космонавты прошли через его отдел, с каждым он общался, а с некоторыми и вовсе сложились по-настоящему дружеские отношения.

Одно из свидетельств тому — подаренная Юрием Гагариным книга «Дорога в космос». С дарственной надписью!

То, что осталось на фотоснимках, касается не только эпизодов службы, но и отдыха космонавтов. На каждом из них — молодые люди, которые радуются жизни: морю, нагретому солнцем песку, морскому бризу, рыбалке.

А.Гилёв позволил «Севастопольской газете» опубликовать часть этих эксклюзивных фотографий.