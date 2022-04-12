Мостить историческую брусчатку на ул.Суворова будет Севавтодор

Капитальный ремонт улицы продолжается второй год. Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут, ремонтные работы теперь выполнит Севавтодор.

Капитальный ремонт улицы продолжается второй год. Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут, ремонтные работы теперь выполнит Севавтодор.

Об этом стало известно 12 апреля во время отчета начальника управления охраны объектов культурного наследия Ирины Масликовой перед депутатами Законодательного собрания Севастополя.

И.Масликова сообщила, что капитальный ремонт дороги по ул.Суворова, начатый в начале 2021 года, управление приостановило из-за того, что в проектной документации были допущены ошибки. В документах отсутствовал раздел о сохранении объектов культурного наследия.

В последующем, по словам чиновницы, раздел разработали, а с подрядчиком и заказчиком провели консультации. Тем не менее работы до сих пор не завершены. При этом начальница Севнаследия объявила, что исторической брусчатки для мощения улицы может не хватить.

— Весь вопрос в том, что ее [брусчатки] может не хватить. Потому, что локально, в некоторых местах при более раннем ремонте участки брусчатки были повреждены. Там было асфальтовое покрытие. Поэтому часть брусчатки будет докомпанована. Того объема который был, его теперь не хватит, — сказала И.Масликова.