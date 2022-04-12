Денег для беженцев, прибывших в Севастополь, не предусмотрено

Людям приходится выживать благодаря поддержке родственников и знакомых, а также гуманитарной помощи севастопольцев.

Людям приходится выживать благодаря поддержке родственников и знакомых, а также гуманитарной помощи севастопольцев.

Об этом на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя 12 апреля рассказал уполномоченный по правам человека Павел Буцай.

Вопрос касающийся жизнеобеспечения и трудоустройства беженцев в Севастополе задал омбудсмену депутат Евгений Дубовик.

— Есть ли в городе сокращенная схема трудоустройства людей с юга Украины? Какую помощь оказывают Красный крест, правительство России и Севастополя? Поступает ли финансовая поддержка? — поинтересовался Е.Дубовик.

Парламентарий также отметил, что большинство эвакуированных прибыли в Севастополь без финансовой поддержки.

Выяснилось, что Севастополь наряду с Москвой и Санкт-Петербургом не входит в список субъектов страны, принимающих беженцев в связи с проведением специальной военной операции. Соответственно поступление бюджетных средств на эти цели не предусмотрено.

Тем не менее 2 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила Севастополь. Она приехала, чтобы посмотреть, как ведется работа по оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР. По словам П.Буцая во время этой встречи губернатор Севастополя Михаил Развожаев поднял вопрос выделения федеральной финансовой поддержки.

— В основном люди приехали в Севастополь к родственникам или знакомым и только единицы оказались неподготовленными, из них более 400 человек уже размещены в разных учреждениях, — доложил омбудсмен.

Приезжих разместили в пансионатах «Солнышко», «Аквамарин», «Изумруд». Там налажено трехразовое питание, есть отопление, горячая вода.

С обеспечением работой все оказалось значительно сложней. П.Буцай объяснил, что для трудоустройства необходима регистрация по месту проживания.

«Человек, приезжая даже к своим родственникам, должен зарегистрироваться, но не всегда ему идут навстречу. А без этого трудоустроиться нельзя. Вопрос упрощения этой процедуры требует дополнительных мероприятий, — сообщил уполномоченный по правам человека.

На данный момент в Севастополь прибыло около 10 тысяч беженцев. Из них 54 ребенка пошли в детсад, 325 — в школу, шесть — зачислены в колледж, 13 — в госуниверситет, решается вопрос в отношении 114 несовершеннолетних — это дети-спортсмены из различных регионов .

При этом П.Буцай признал, что в отсутствии госфинансирования, вопрос с обеспечением беженцев продуктами питания стоит очень остро. Единственная для них возможность — это гуманитарная помощь от севастопольцев и предпринимателей.