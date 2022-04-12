Александра Франчетти просят включить в списки обмена пленных

Омбудсмен Севастополя Павел Буцай обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в министерство обороны и министерство иностранных дел с просьбой включить в списки на обмен задержанного в Чехии гражданина РФ Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина.

Омбудсмен Севастополя Павел Буцай обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в министерство обороны и министерство иностранных дел с просьбой включить в списки на обмен задержанного в Чехии гражданина РФ Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина.

«Обратилась жена Франчетти, которая попросила включить его в список обмена пленных. Мы направили по ее просьбе обращение [к российскому омбудсмену] Татьяне Николаевне Москальковой, в Министерство иностранных дел России, в министерство обороны, чтобы максимально увеличить шансы, чтобы он вернулся в Севастополь», — сообщил П.Буцай во вторник, 12 апреля, во время заседания Законодательного собрания Севастополя, отвечая на вопрос депутата Василия Зубенко.

Киевские власти обвиняют А.Франчетти в антигосударственной деятельности. Причиной, по которой они добиваются выдачи гражданина РФ, является якобы его деятельность на посту руководителя разведывательного подразделения «Самообороны Крыма» в Севастополе в 2014 году.

А.Франчетти считает обвинения в свой адрес политически мотивированными. Он полностью отрицает вменяемую ему вину и подчеркивает, что в 2014 году работал фитнес-тренером, а также состоял в народной дружине, члены которой следили за общественным порядком в окрестностях Севастополя. На Украине россиянину грозит восемь лет заключения.

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять А.Франчетти под стражу, а в дальнейшем — выдать его Украине, однако окончательное решение об этом должен принять чешский Минюст.