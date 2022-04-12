Аэрокосмический IT-куб для детей открыли в «одеколоне»

Первый в России Центр цифрового образования, ориентированный на аэрокосмическую тематику, открылся в Севастополе 12 апреля. Проект рассчитан на детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым интересно программирование.

Первый в России Центр цифрового образования, ориентированный на аэрокосмическую тематику, открылся в Севастополе 12 апреля. Проект рассчитан на детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым интересно программирование.

«Важно, что мы приурочили событие к такой дате, что этот IT-куб находится в Гагаринском районе города. Что касается местоположения — я думаю, что сюда будет удобно подвозить [детей] родителям, здесь развитая инфраструктура», — рассказал замгубернатора Игорь Михеев на открытии учреждения.

IT-куб.Гагарин расположен в технопарке «IТ Крым» по адресу ул.Руднева, 41. Жители Севастополя называют это здание «одеколоном» из-за характерного силуэта.

Центр работает с сентября 2021 года. На площади в тысячу кв.м могут получать дополнительное образование до 600 детей. Сейчас их 470.

Это уже второй IT-куб в Севастополе. Первый действует при гимназии №5 на Северной стороне.

Что такое IT-куб

IT-куб — это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.

Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков до 18 лет.

Детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования детей «IT-куб» — площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель — способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

Развитие сети детских технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования детей «IT-куб» является одним из направлений нацпроекта «Образование».