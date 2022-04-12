Запустят автобусный маршрут из Фронтового и несколько сезонных маршрутов

О запуске дополнительного маршрута из села Фронтового на 5-й километр Балаклавского шоссе 11 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил глава гортранса Павел Иено.

О запуске дополнительного маршрута из села Фронтового на 5-й километр Балаклавского шоссе 11 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил глава гортранса Павел Иено.

По его словам, это будет муниципальный маршрут №145 регулярных перевозок, который начнет работать с 1 мая 2022 года.

Он также сообщил, что в рамках подготовки к туристическому сезону с 1 июня до 30% в целом увеличивается количество автобусных рейсов (в зависимости, от конкретного маршрута), а время работы общественного транспорта продлевается до 2 часов ночи.

В летний период начнут работать несколько сезонных автобусных маршрутов по нерегулируемым тарифам между пляжем Учкуевка и площадью Захарова, Инкерманом и поселком Сахарная Головка, а также между другими населенными пунктами Севастополя.

- Планируем на всех пассажирских транспортных средства ГУП «Севэлектроавтотранс» провести проверку работоспособности систем кондиционирования воздуха, - заверил П.Иено.