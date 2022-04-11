Запущен в работу второй магнитно-резонансный томограф для детей

Медицинское оборудование установили на пр.Гагарина в быстровозводимом модуле, построенном у роддома №1.

Медицинское оборудование установили на пр.Гагарина в быстровозводимом модуле, построенном у роддома №1.

«Заработал аппарат с конца марта этого года. На более полные обороты вышли в апреле. Данный томограф рассчитан на детские массо-ростовые показатели. Изображения дает хорошую контрастность и четкость. Мы довольны», — рассказал пресс-службе департамента здравоохранения Руслан Качанов, заведующий консультативно-диагностическим отделением детского медицинского Центра городской больницы №5.

До настоящего времени в Севастополе работал всего один детский томограф — на детском комплексе. С появлением нового оборудования на пр.Гагарина количество исследований значительно возросло.

«С начала апреля мы продиагностировали 10 детей. На этом аппарате МРТ мы проводим диагностику головного мозга и позвоночника, в дальнейшем будем проводить исследования органов грудной клетки и брюшной полости, диагностику костно-мышечной системы», — уточнил Р.Качанов.

Оборудование закуплено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Программа предусматривает строительство новых медицинских учреждений, их оснащение специализированным оборудованием, закупку транспорта и другие мероприятия. Основная цель — повышение доступности медицинской помощи в Севастополе.