Воды и канализации нет и не будет

Водоснабжение и канализование Байдарской и Варнутской долин откладывается на неопределенный срок. В федеральные программы эти вопросы почему-то не включены, а на местном уровне решаются уже много лет, но решиться не могут.

Водоснабжение и канализование Байдарской и Варнутской долин откладывается на неопределенный срок. В федеральные программы эти вопросы почему-то не включены, а на местном уровне решаются уже много лет, но решиться не могут.

Проблемы комплексного водоснабжения и водоотведения в Орлиновском муниципальном округе обсуждали на совместном заседании комиссий по бюджету и городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя 8 апреля.

Было отмечено, что проблема с водоснабжением сел Байдарской и Варнаутской долинах возникла не вчера.

— В целом ситуация по Байдарской долине сложная, потому что действующая система водоснабжения и канализования не соответствует современным требованиям. Она изношена, а численность населения долины постоянно растет, — объяснил председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов.

Но особенно тяжелая ситуация в Гончарном и Резервном. Летом люди просто остаются без воды летом, ее приводится завозить цистернами. По словам В.Аксенова, выделенных 24 миллионов рублей на проектные работы по водоснабжению Варнутской долины оказалось недостаточно. Изначально работы планировались на 2023 год, теперь они сдвигаются аж на 2026-й и потребуется гораздо больше денег.

Подобная нерадужная ситуация и с канализованием. Еще с украинских времен неисправна канализационная очистная станция в селе Орлином.

— Уже были заключены договора, которые в дальнейшем были расторгнуты. Сейчас заключены новые договора, и финансирование выделено, но работы не идут. Замирают на стадии проектирования, — пояснил В.Аксенов, почему КОС в Байдарской долине до сих пор не работают.

Как выяснилось на заседании, жители Орлиновского муниципалитета обращались с этими вопросами к сенатору Сергею Колбину. В ответ получены письма из федеральных органов власти и правительства Севастополя, суть которых сводится к тому, что вопросы, поставленные жителями, в федеральные программы не включены, а на местном уровне решаются уже много лет.

— Жители нескольких сел — более тысячи человек — ждут конкретного решения. Они хотят понять, в какой срок будут произведены работы по водоснабжению и водоотведению. Вопрос стоит остро и с точки зрения Севприроднадзора, поэтому и подходить к его решению нужно продуманно. Если это будут локальные очистные сооружения, то они должны соответствовать всем нормам и быть современными. Мы обратились в Минэкономразвития, чтобы понять, когда эти работы будут проведены. Нам ответили, что госпрограммой «Социально-экономического развития Крыма и Севастополя» предусмотрена реализация мероприятий водоснабжения сел Резервное и Гончарное. Срок проведения монтажных работ — 2024 год, — рассказал спикер парламента Владимир Немцев.

Он особо отметил, что в настоящее время Минэкономразвития ведется работа по формированию госпрограммы до 2030 года, но предложений от правительства Севастополя по включению иных мероприятий по водоснабжению и канализованию населенных пунктов Байдарской и Варнаутской долин министерству не поступало.

Присутствующие на заседании представители департамента финансов, городского хозяйства, водоканала высказали свои предложения по выходу из сложившейся ситуации.

Как объяснила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова, ситуация осложняется тем, что существующие контракты не решают экологические вопросы, а ранее запроектированные КОС не имеют реальной точки сброса стоков. Поэтому экологическая экспертиза запретила увеличивать мощность очистных. Найти точку сброса, по ее словам, может только проектная организация, имеющая опыт в подобных вопросах и после проведения полного комплекса инженерно-технических изысканий.

По итогам совместного заседания было принято решение обратиться в правительство города с просьбой начать претензионно-исковую работу с подрядчиком, для возвращения бюджетных средств, бездарно потраченных на проектирование. Кроме того, в сжатые сроки будут сформированы предложения, которые необходимо довести до Министерства экономического развития, а также провести заседание рабочей группы с приглашением экспертов для поиска вариантов точки сброса очистных в Орлином.