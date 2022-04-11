В Солнечной Долине женщина осквернила могилу военнослужащего

Жительница крымского села, осквернившая место захоронения погибшего в ходе специальной военной операции, заключена под стражу.

Как сообщила пресс-служба Судакского городского суда, могила военнослужащего осквернена 7 апреля. Подозреваемая в этом женщина задержана. Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу и удовлетворил его. Задержанная останется под арестом до 8 мая 2022 года.

За преступление, в котором обвиняется женщина, — осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти — предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Как уточнили в пресс-службе МВД Республики Крым, в полицию обратилась жительница Судака, которая сообщила, что неизвестные лица надругались над могилой ее сына — военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации, погибшего во время спецоперации на Украине. Установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, Министр внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Павел Каранда взял на личный контроль.

В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Судаку установили личность и задержали 60-летнюю женщину, подозреваемую в осквернении могилы. Пенсионерка пояснила полицейским, что совершила противоправные действия преднамеренно