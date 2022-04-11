В СевГУ займутся программами импортозамещения

В Севастопольском госуниверситете будут реализовывать программы по импортозамещению в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) «МореАгроБиоТех» и госпрограммы академического лидерства «Приоритет 2030».

В Севастопольском госуниверситете будут реализовывать программы по импортозамещению в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) «МореАгроБиоТех» и госпрограммы академического лидерства «Приоритет 2030».

Об этом сообщил на пресс-конференции в Симферополе ректор СевГУ Владимир Нечаев. По его словам, речь идет о морских технологиях, морском интернете вещей, интеллектуальном приборостроении.

— По каждому из этих направлений остро стоит задача импортозамещения. Например, значительная часть морских приборов, которые у нас используются для измерений, иностранного производства. Стоит задача быстро и эффективно заместить достаточно широкую линейку морских измерительных приборов, — заявил В.Нечаев.

Ректор анонсировал приоритетный акцент на электронике, где университет имеет сильную школу. В Севастополе будет создан один из 100 дизайн-центров, связанных с технологиями связи, в том числе в морской среде и прибрежных зонах. Мы будет также заниматься перспективными системы мобильной связи 5G.

По словам ректора, еще одна задача касается быстрого перехода на отечественное программное обеспечение. Институты СевГУ сегодня уже работают с отечественными разработчиками по целому ряду номенклатур, которые в ближайшее время должна быть замещены. Если раньше на это шло в основном государственное финансирование, то сейчас в процесс активно включаются частные компании.

СевГУ намерен совмещать программы обучения в магистратуре, на старших курсах бакалавриата, а также специалитета с научно-исследовательскими проектами.

Напомним, что СевГУ включен в госпрограмму РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», которая предусматривает выделение в 2022 году 2 млрд рублей на создание первой линейки. Получена субсидия 60 млн рублей на оснащение учебно-научного Дизайн-центра микроэлектроники контрольно-измерительным оборудованием.